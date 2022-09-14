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شديد: عملية الجلمة سبيل تحرير الأوطان وحماية المقدسات

14 سبتمبر 2022 . الساعة 17:53 بتوقيت القدس
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أشاد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد بالعملية البطولية التي نفذها الشهيدان المقاومان أحمد أيمن عابد، وعبد الرحمن هاني عابد، عند حاجز الجلمة شمال جنين.

وقال شديد في تصريح صحفي: "صباح البطولة والشرف والعزة والكرامة يا أحمد وعبد الرحمن، فلا يُفدى الأقصى إلا بمثل صنيعكما ولا تحرر الأوطان إلا على طريقتكما".

وأضاف: "لقد قرأتما سورة الإسراء على طريقة الأحرار، فأعظم التحايا لكما ولكل فلسطيني حر نذر نفسه لله ولحرية شعبه ووطنه ومقدساته".

وأردف: "تحية لكل رجل أمن عرف بوصلته الوطنية وكيف وأين يوجه بندقيته الشريفة".

وقتل فجر اليوم الأربعاء ضابط في جيش الاحتلال في اشتباك مسلح مع مقاومين فلسطينيين قرب حاجز الجلمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #جنين #كمين الجلمة

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