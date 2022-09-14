"حماس" تستنكر وصف السفارة الأوكرانية لدى الاحتلال لها بـ"الإرهاب"

استنكر رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في حركة المقاومة الإسلامية حماس، د. باسم نعيم، تصريحات سفارة أوكرانيا لدى الاحتلال الإسرائيلي والتي وصفت حركته بالمنظمة الإرهابية.

وأكد نعيم، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، رفض حركته واستنكارها وصف السفارة الأوكرانية لها بـ"الإرهاب"، على إثر زيارة قيادة الحركة إلى روسيا.

وشدّد نعيم على أن الاحتلال الإسرائيلي، الذي يمارس القتل والتشريد منذ أكثر من 70 عامًا، هو الإرهاب بعينه، مؤكدًا أن مقاومة الاحتلال حق مشروع كفلته القوانين والاتفاقيات الدولية.

وأوضح نعيم أن الاحتلال "يرتكب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية على مدار الساعة، وهو كيان عنصري، كما وصفته العديد من المؤسسات الحقوقية والدولية".

وطالب نعيم بـ"مقاطعة الاحتلال، وملاحقة قيادته ومحاكمتهم كمجرمي حرب".

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قد وصل السبت الماضي، إلى العاصمة الروسية موسكو، برفقة وفد من قيادة الحركة، ضم نائب رئيس الحركة، صالح العاروري، وعضوي المكتب السياسي، موسى أبو مرزوق، وماهر صلاح.

والتقى هنية بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وعددٍ من القادة والمسؤولين الروس، خلال الزيارة التي تأتي بدعوة من وزارة الخارجية الروسية، وتستهدف بحث آفاق العلاقات الثنائية بما يخدم القضية الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين