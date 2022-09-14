فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

من فوق أنقاض بيته.. المقدسي "الشيخ": لن يكسروا صمودنا وشامخون كأسوار القدس

الاحتلال يحقق مع والد أحد منفذَي عملية "الجلمة"

إدارة "عتصيون" تقدم طعاماً منتهي الصلاحية للأسرى

الاحتلال أصدر 1365 أمر اعتقال إداري منذ مطلع 2022

مقاومو جنين يضربون حاجز الجلمة في مقتل.. تعرّف على التفاصيل

"حماس" تستنكر وصف السفارة الأوكرانية لدى الاحتلال لها بـ"الإرهاب"

الصحفي "عتيق".. معتقلٌ في سجن أريحا بلا تهمة

الأسير القسامي "الشرباتي" يدخل عامه الـ19 في سجون الاحتلال

اللجنة القانونية بالتشريعي تبحث مع "العدل" تجويد منظومة العدالة

محيسن: اتفاق أوسلو حوّل حلم السلطة بالدولة والسيادة لـ "حارس أمن" للاحتلال

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الاحتلال يحقق مع والد أحد منفذَي عملية "الجلمة"

14 سبتمبر 2022 . الساعة 16:24 بتوقيت القدس
...

استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، والد الشهيد عبد الرحمن عابد (22 عامًا)، من بلدة "كفر دان"، غربي جنين شمال الضفة، للتحقيق، في حاجز "الجلمة"، العسكري شمال المدينة.

وأوضح هاني عابد، والد الشهيد عبد الرحمن، في تصريحات صحفية، أن "ضابط مخابرات الاحتلال حقّق معه لنحو ساعتين، وتعمّد معاملته بطريقة مهينة".

واستشهد المقاومان أحمد أيمن عابد (23 عامًا)، وعبد الرحمن هاني عابد (22 عامًا)، برصاص قوات الاحتلال، فجر اليوم، بالقرب من حاجز "الجلمة"، بعد تنفيذهما عملية أسفرت عن مقتل ضابط في جيش الاحتلال وإصابة جنود آخرين.

والشهيد أحمد هو بكر والديه ووحيدهما من الذكور، وله 5 شقيقات، كما تجدر الإشارة إلى أن ابن عمه شوكت كمال عابد، الذي استشهد في 15 نيسان/إبريل الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #حاجز الجلمة #الضفة الغربية #مقاومو جنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة