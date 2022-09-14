الاحتلال يحقق مع والد أحد منفذَي عملية "الجلمة"

استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، والد الشهيد عبد الرحمن عابد (22 عامًا)، من بلدة "كفر دان"، غربي جنين شمال الضفة، للتحقيق، في حاجز "الجلمة"، العسكري شمال المدينة.

وأوضح هاني عابد، والد الشهيد عبد الرحمن، في تصريحات صحفية، أن "ضابط مخابرات الاحتلال حقّق معه لنحو ساعتين، وتعمّد معاملته بطريقة مهينة".

واستشهد المقاومان أحمد أيمن عابد (23 عامًا)، وعبد الرحمن هاني عابد (22 عامًا)، برصاص قوات الاحتلال، فجر اليوم، بالقرب من حاجز "الجلمة"، بعد تنفيذهما عملية أسفرت عن مقتل ضابط في جيش الاحتلال وإصابة جنود آخرين.

والشهيد أحمد هو بكر والديه ووحيدهما من الذكور، وله 5 شقيقات، كما تجدر الإشارة إلى أن ابن عمه شوكت كمال عابد، الذي استشهد في 15 نيسان/إبريل الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين