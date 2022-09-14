إدارة "عتصيون" تقدم طعاماً منتهي الصلاحية للأسرى

أقدمت إدارة مركز توقيف "عتصيون" على تقديم وجبات طعام فاسدة ومنتهية الصلاحية للأسرى المحتجزين فيه.

وأكدت هيئة الأسرى والمحررين في بيان اليوم الأربعاء، أنه هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها إدارة "عتصيون" بتقديم طعام فاسد للأسرى، فهي تتعمد في كل مرة استهداف الأسرى والتضييق عليهم عبر حرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية، وغير مكترثة بسلامتهم وبإصابتهم بمشاكل صحية.

وبيّنت الهيئة، أن أسرى "عتصيون" احتجوا أكثر من مرة على تلك الإجراءات المنفذة بحقهم سواء فيما يتعلق بزجهم بأقسام تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، أو بخصوص وجبات الطعام المقدمة لهم، لكن في كل مرة يتم تجاهل مطالبهم المتكررة، ولا يتلقوا سوى الوعود الواهية من إدارة المعتقل.

يذكر أن عدد الأسرى المحتجزين داخل "عتصيون" حالياً 21 معتقلاً.

المصدر / فلسطين أون لاين