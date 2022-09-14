الأسير القسامي "الشرباتي" يدخل عامه الـ19 في سجون الاحتلال

يدخل الأسير القسامي عبد الله الشرباتي، من سكان القدس المحتلة، عامه العشرين على التوالي داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير الشرباتي بتاريخ 14/09/2003م، بتهمة المشاركة في نقل الاستشهادي رائد مسك من مدينة الخليل، وعضويته في كتائب الشهيد عز الدين القسام، وأصدرت بحقه حكمًا بالسجن المؤبد.

يُشار إلى أنّ والد الأسير الشرباتي تُوفّي قبل عدة سنوات، دون أن يتمكن من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.

وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (4500) أسير، من بينهم (34) أسيرة، و(180) قاصرًا.

المصدر / فلسطين أون لاين