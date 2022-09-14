فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

من فوق أنقاض بيته.. المقدسي "الشيخ": لن يكسروا صمودنا وشامخون كأسوار القدس

الصحفي "عتيق".. معتقل في سجن أريحا بلا تهمة

الأسير القسامي "الشرباتي" يدخل عامه الـ19 في سجون الاحتلال

اللجنة القانونية بالتشريعي تبحث مع "العدل" تجويد منظومة العدالة

محيسن: اتفاق أوسلو حوّل حلم السلطة بالدولة والسيادة لـ "حارس أمن" للاحتلال

مودعون يقتحمون بنكًا بلبنان ويحتجزون رهائن للمطالبة بودائعهم

"حنيني": فقدان شعبنا الأمل بـ"الحلول السياسية" دفعهم لتوسعة المقاومة

طلبة يوظفون الذكاء الاصطناعي في مشاريع اقتصادية

الغرفة المشتركة: غزة تحررت بسواعد مقاوميها وصمود شعبها

السلطة تواصل جرائم الاعتقال السياسيّ بحقّ الطلبة والأسرى المحررين

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الأسير القسامي "الشرباتي" يدخل عامه الـ19 في سجون الاحتلال

14 سبتمبر 2022 . الساعة 13:42 بتوقيت القدس
...
الأسير عبد الله الشرباتي

يدخل الأسير القسامي عبد الله  الشرباتي، من سكان القدس المحتلة، عامه العشرين على التوالي داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير الشرباتي بتاريخ 14/09/2003م، بتهمة المشاركة في نقل الاستشهادي رائد مسك من مدينة الخليل، وعضويته في كتائب الشهيد عز الدين القسام، وأصدرت بحقه حكمًا بالسجن المؤبد.

يُشار إلى أنّ والد الأسير الشرباتي تُوفّي قبل عدة سنوات، دون أن يتمكن من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.

وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (4500) أسير، من بينهم (34) أسيرة، و(180) قاصرًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#سجون الاحتلال #الأسير القسامي #الأسير القسامي شرباتي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة