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بالفيديو مودعون يقتحمون بنكًا بلبنان ويحتجزون رهائن للمطالبة بودائعهم

14 سبتمبر 2022 . الساعة 13:20 بتوقيت القدس
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نشرت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، اقتحام عدد من المودعين أحد فروع "بلوم بنك" في بيروت، فيما احتجزوا عددًا من الرهائن داخل المصرف.

وفي مقاطع فيديو جرى تداولها عن الاقتحام، ظهرت امرأة تحمل مسدسًا تطالب بأموالها "المحتجزة" في البنك.

ووفق مصادر لبنانية، فإنّ محتجزة الرهائن في فرع "بلوم بنك"، حصلت على جزء من وديعتها المالية وغادرت المصرف، في حين اعتقلتها القوى الأمنية بعد ذلك.

وتُعدُّ هذه ثاني عملية من هذا النوع يشهدها لبنان، وسط أزمة اقتصادية خانقة، خسر فيها معظم المودعين قيمة أموالهم المودَعة بالدولار الأمريكي في المصارف إثر انهيار سعر صرف العملة اللبنانية.

 

المصدر / وكالات
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