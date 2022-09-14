السلطة تواصل جرائم الاعتقال السياسي بحقّ الطلبة والأسرى المحررين

تتواصل الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة السلطة في الضفة الغربية، بحقّ الطلبة والأسرى المحررين والنشطاء والرموز الوطنية.

واعتقلت مخابرات السلطة الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين إبراهيم نواجعة، بعد استدعائه للمقابلة صباح أمس، وذلك بعد يوم من اقتحام منزله وتسليمه الاستدعاء.

وتتجاهل السلطة المناشدات الحقوقية والعائلية للإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، ووقف هذه السياسة المرفوضة على الصعيد الوطني.

وتزامن استدعاء النواجعة مع بدء العام الدراسي، وبعد أقل من أسبوع من مقابلة جهاز الشاباك التابع للاحتلال.

ولفت النواجعة إلى أنّ الاستدعاء يأتي أيضًا بعد نحو شهرين من الإفراج عنه من قِبل جهاز المخابرات الفلسطينية، وتنفيذه إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله السياسي.

وقبل يومين، اعتقل وقائي السلطة في نابلس الأسير المحرر والمختطف السابق أنور السخل، من مكان عمله.

ولا تزال أجهزة السلطة تعتقل أكثر من 24 معتقلًا سياسيًّا في الضفة الغربية، بينهم صحفيين ومحامين ونشطاء.

المصدر / فلسطين أون لاين