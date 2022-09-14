فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الغرفة المشتركة: غزة تحررت بسواعد مقاوميها وصمود شعبها

طلبة يوظفون الذكاء الاصطناعي في مشاريع اقتصادية

الإفصاح عن معلومات خطيرة للضابط القتيل في حاجز الجلمة

السلطة تواصل جرائم الاعتقال السياسي بحقّ الطلبة والأسرى المحررين

"حنيني": فقدان شعبنا الأمل بـ"الحلول السياسية" دفعهم لتوسعة المقاومة

الاحتلال يهدم منزلين لعائلة واحدة في اللد

وفاة طفلة و8 إصابات بـ 25 حادث سير خلال 24 ساعة

"حماس": عملية جنين البطولية رسالة تحذير للاحتلال بأنَّ الأقصى ليس وحيدًا

متطرفون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

فصائل فلسطينية تبارك "عملية الجملة" وتعدُّها تجسيدا لوحدة الساحات

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

السلطة تواصل جرائم الاعتقال السياسي بحقّ الطلبة والأسرى المحررين

14 سبتمبر 2022 . الساعة 11:38 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

تتواصل الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة السلطة في الضفة الغربية، بحقّ الطلبة والأسرى المحررين والنشطاء والرموز الوطنية.

واعتقلت مخابرات السلطة الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين إبراهيم نواجعة، بعد استدعائه للمقابلة صباح أمس، وذلك بعد يوم من اقتحام منزله وتسليمه الاستدعاء.

وتتجاهل السلطة المناشدات الحقوقية والعائلية للإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، ووقف هذه السياسة المرفوضة على الصعيد الوطني.

وتزامن استدعاء النواجعة مع بدء العام الدراسي، وبعد أقل من أسبوع من مقابلة جهاز الشاباك التابع للاحتلال.

ولفت النواجعة إلى أنّ الاستدعاء يأتي أيضًا بعد نحو شهرين من الإفراج عنه من قِبل جهاز المخابرات الفلسطينية، وتنفيذه إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله السياسي.

وقبل يومين، اعتقل وقائي السلطة في نابلس الأسير المحرر والمختطف السابق أنور السخل، من مكان عمله.

ولا تزال أجهزة السلطة تعتقل أكثر من 24 معتقلًا سياسيًّا في الضفة الغربية، بينهم صحفيين ومحامين ونشطاء.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأسرى #المحررين #جرائم الاعتقال السياسي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة