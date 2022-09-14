الاحتلال يهدم منزلين لعائلة واحدة في اللد

هدمت آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بحماية قوات الجيش والوحدات الخاصة التابعة لها، منزلين في حي شنير بمدينة اللد المحتلة، تعود ملكيتهما لعائلة شواهنة، بذريعة البناء دون ترخيص.

وقال صاحب المنزل، حسين شواهنة، في تصريحات صحفية: إنّ "هدم المنزلين تسبّب للعائلتين بخسارة مبالغ مالية طائلة، وتشريد ساكنيهما".

وأكد أنّ ادعاءات الاحتلال بعدم وجود ترخيص حجج واهية، في الوقت الذي يرفض فيه الاحتلال أي حلول بديلة.

يُذكر أنه سبق وأن هدمت سلطات الاحتلال في اللد، يوم 27 تموز/ يوليو الماضي، منزلًا لأسرة يوسف زبارقة في حي شنير، وهو مكون من طابقين. وكان يسكن المنزل 11 نفرًا، وأُقيم منذ سنوات عدة، ورمّمته العائلة العام الماضي.

وشهدت بلدات فلسطينية في الداخل المحتل، تصعيدًا في عمليات هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص.

المصدر / فلسطين أون لاين