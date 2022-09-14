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بالصور متطرفون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

14 سبتمبر 2022 . الساعة 10:55 بتوقيت القدس
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اقتحم عشرات المتطرفين من المستوطنين اليهود، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن "عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته وباحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول أسطورة (هيكلهم) المزعوم".

وتتزامن هذه الاقتحامات وسط تحضيرات يجريها المستوطنون لتنفيذ أكبر اقتحام تاريخي للمسجد الأقصى في 29 من أيلول الجاري؛ لمناسبة ما يسمى "رأس السنة العبرية."

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#قوات الاحتلال #اقتحام الأقصى #متطرفون يقتحمون الأقصى

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