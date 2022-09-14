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بعد أذربيجان وأرمينيا.. اشتباك جديد بين قرغيزستان وطاجيكستان

14 سبتمبر 2022 . الساعة 10:02 بتوقيت القدس
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قالت وكالات أنباء روسية نقلًا عن حرس الحدود القرغيزي إنّ إطلاق نار اندلع، الأربعاء، بين قوات تسير دوريات على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أنّ حرس الحدود القرغيزي قال إنّ قوات حرس الحدود الطاجيكي فتحت النار بعد أن طُلب منها مغادرة "مواقع قتالية" على الحدود لترد عليها القوات القرغيزية بإطلاق نيران أسلحتها، وفقًا لما نقلته "رويترز".

وأشار البيان إلى أنّ الطرف الطاجيكي استخدم مدافع هاون خلال تبادل إطلاق النار الذي يتوقف تارة ويُستأنف تارة أخرى، وحسب المعلومات الأولية لم يُسجّل سقوط إصابات في الجانب القرغيزي جراء الحادث، وفقًا لوسائل إعلام روسية.

وشهدت السنوات القليلة الماضية مناوشات متكررة على امتداد الحدود بين البلدين، ووقعت آخر جولة منها في يونيو الماضي.

ويأتي ذلك في أعقاب القتال بين جمهوريّتين سوفييتيَّتين سابقتين أُخريين، أذربيجان وأرمينيا، والذي كان الأكثر دموية منذ عام 2020.

المصدر / وكالات
#اشتباك بين قرغيزستان وطاجيكستان #قرغيزستان وطاجيكستان

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