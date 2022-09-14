هذه الأطعمة تحافظ على صحة الأوعية الدموية لديك

تواجه الأوعية الدموية أمراضاً خطرة عدة، يرتبط الكثير منها بالنظام الغذائي، بينها مرض تصلب الشرايين ومرض الشريان التاجي والدوالي ومرض رينود. وفي ما يلي أهم الأطعمة التي يجب أن تتناولها للحفاظ بشكل فعال على صحة الأوعية الدموية، والحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفق ما ورد في تقرير نشرته مجلة «فام أكتويال»:

1 - العليق والتوت

ترتبط الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وهذه هي حالة التوت الأسود والتوت، ولكن أيضًا التوت البري والعنب، حيث يحتوي جميعها على مركبات الفلافونويد. وقد أظهرت العديد من الدراسات بالفعل دور مضادات الأكسدة هذه في حماية صحة القلب والأوعية الدموية.

2 - الأسماك الدهنية

تعد أسماك السلمون والماكريل والأنشوجة والسردين والرنجة من الأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميغا 3 التي تساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. وتوصي الوكالة الفرنسية للأمن الصحي بتناول الأسماك مرتين في الأسبوع، بما في ذلك الأسماك الدهنية مرة واحدة، لكن اختر الأسماك الدهنية الصغيرة، مثل الأنشوجة والسردين والرنجة، التي تتراكم فيها ملوثات ومعادن ثقيلة بشكل أقل مقارنة بالأسماك الدهنية الكبيرة.

3 - العدس

يرتبط الاستهلاك المنتظم للبقوليات مثل العدس أو الحمص أو الفول بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

لذا، توصي وكالة الصحة العامة الفرنسية بتناوله مرتين في الأسبوع.

4 - الجوز

يحتوي الجوز على أوميغا 3 ومضادات الأكسدة، وكلاهما مفيد لصحة القلب، حيث يساعدان على خفض مستوى الدهون في الدم، وبالتالي منع انسداد الشرايين.

5 - اللوز

يحتوي اللوز على مادة «فيتوسترولس»، وهي مركبات طبيعية موجودة في بعض النباتات، وتتمتع بخاصية خفض مستوى الكوليسترول «الضار» في الدم عن طريق تقليل امتصاصه في الأمعاء. ويؤدي تقليل نسبة الكوليسترول في الدم إلى تراجع لويحات تصلب الشرايين التي تتكون من خلايا الدم والكوليسترول الذي بدوره يتراكم على الجدار الداخلي للشرايين، فيحد ذلك من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

6 - الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو مثله مثل اللوز على «فيتوسترولس»، وهي مركبات تساعد على محاربة الكوليسترول «الضار» وبالتالي ضد انسداد الشرايين، كما أنه غني بالأوميغا 3. اختر الأفوكادو المزروع في أوروبا وفي الموسم بين أكتوبر وأبريل.

7 - الخضروات الورقية

تحتوي الخضروات الورقية مثل السبانخ والملفوف والبروكلي والسلق والجرجير على مضادات الأكسدة والألياف وفيتامين K، لذلك تُعدُّ كوكتيلًا جاهزًا للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

المصدر / القبس