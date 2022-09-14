القانوع: عملية الجلمة بداية الرد على اقتحامات الأقصى المرتقبة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، أنّ عملية حاجز الجلمة التي قتل فيها ضابط "بداية الطريق لتصاعد الاشتباكات والمواجهة مع المحتل الصهيوني ردًّا على الاقتحامات المرتقبة للمسجد الأقصى".



وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي: إنّ العملية "أسقطت تهديدات الاحتلال للثائرين في الضفة الغربية، بالاعتقال والقتل واستخدام المسيّرات، وأثبتت قدرة شعبنا على رسم صورة البطولة والانتصار".



وأضاف: إنّ "الاحتلال لن ينعم بالأمن على الحواجز والمفترقات، وفي كل أماكن تواجده، وسيظل جنوده وقطعان مستوطنيه في مرمى نيران الشباب الثائر والمقاومين".



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعترف بمقتل ضابط في صفوفه، إثر الاشتباك الذي وقع فجر اليوم الأربعاء بالقرب من حاجز الجلمة، شمال مدينة جنين شمال الضفة.



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد شابين فلسطينيين، إثر اشتباك مسلح في محيط معبر الجلمة شمال جنين (شمال الضفة).



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إنّ "الشهيدين هما، أحمد أيمن عابد، وعبدالرحمن هاني عابد، فيما أشارت مصادر محلية إلى أنّ الشهيد أحمد يعمل عنصرًا في جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية".

المصدر / فلسطين أون لاين