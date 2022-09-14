فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

فصائل فلسطينية تبارك "عملية الجملة" وتعدُّها تجسيدا لوحدة الساحات

العبداللات يدعو لحراك دولي فعلي لإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة

"حماس": عملية جنين البطولية رسالة تحذير للاحتلال بأنَّ الأقصى ليس وحيدًا

بعد أذربيجان وأرمينيا.. اشتباك جديد بين قرغيزستان وطاجيكستان

هذه الأطعمة تحافظ على صحة الأوعية الدموية لديك

القانوع: عملية الجلمة بداية الرد على اقتحامات الأقصى المرتقبة

تدريبات عسكرية للاحتلال شرق قطاع غزة

طلبة فلسطين يحصدون المركز الأول في أولمبياد "الألكسو"

باحث يحذِّر من خطر مضاعفة البناء الاستيطاني على جبل أبو غنيم

تسريب.. اجتماع أمني سري بين الاحتلال والسلطة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

القانوع: عملية الجلمة بداية الرد على اقتحامات الأقصى المرتقبة

14 سبتمبر 2022 . الساعة 09:33 بتوقيت القدس
...
عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" (أرشيف)

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، أنّ عملية حاجز الجلمة التي قتل فيها ضابط "بداية الطريق لتصاعد الاشتباكات والمواجهة مع المحتل الصهيوني ردًّا على الاقتحامات المرتقبة للمسجد الأقصى".

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي: إنّ العملية "أسقطت تهديدات الاحتلال للثائرين في الضفة الغربية، بالاعتقال والقتل واستخدام المسيّرات، وأثبتت قدرة شعبنا على رسم صورة البطولة والانتصار".

وأضاف: إنّ "الاحتلال لن ينعم بالأمن على الحواجز والمفترقات، وفي كل أماكن تواجده، وسيظل جنوده وقطعان مستوطنيه في مرمى نيران الشباب الثائر والمقاومين".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعترف بمقتل ضابط في صفوفه، إثر الاشتباك الذي وقع فجر اليوم الأربعاء بالقرب من حاجز الجلمة، شمال مدينة جنين شمال الضفة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد شابين فلسطينيين، إثر اشتباك مسلح في محيط معبر الجلمة شمال جنين (شمال الضفة).

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إنّ "الشهيدين هما، أحمد أيمن عابد، وعبدالرحمن هاني عابد، فيما أشارت مصادر محلية إلى أنّ الشهيد أحمد يعمل عنصرًا في جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية".

المصدر / فلسطين أون لاين
#انتهاكات الاحتلال #اقتحامات الأقصى #القانوع #عملية الجملة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة