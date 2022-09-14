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بينهم 5 أشقاء.. الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بالضفة

14 سبتمبر 2022 . الساعة 08:30 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 7 مواطنين من الضفة الغربية المحتلة، بينهم 5 أشقاء.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 5 أشقاء من بلدة جماعين جنوب نابلس، وهم: أحمد، ومحمد، ومحمود، وعمر، وعلي، مؤيد غازي، فيما اعتقلت الشاب بلال هشام من منزل عائلته بالمدينة.

وبينت أن القوات اعتقلت الشاب شريف احمد الجمل، بعد مداهمة وتفتيش مكان عمله في حي الفحص بالمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، واقتادته الى جهة غير معلومة.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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