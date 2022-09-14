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قاسم: شهداء جنين وقود لمزيد من الثورة وتصعيد القتال ضد الاحتلال

14 سبتمبر 2022 . الساعة 08:39 بتوقيت القدس
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حازم قاسم

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، إن "جنين القسام" تواصل قتالها ومقاومتها ضد المحتل الصهيوني، وترسم معالم مرحلة جديدة عنوانها الثورة المستمر حتى تحقيق أهداف شعبنا.

وأضاف قاسم في تصريح له، اليوم الأربعاء: "يضرب اليوم أبطال جنين بعرض الحائط كل تهديدات الاحتلال الجوفاء لمدن الضفة الغربية، ولا تلتفت لمحاولات التخويف باستخدام الطائرات أو الاجتياحات".

وأكد أن شهداء جنين صباح اليوم هم وقود لمزيد من الثورة وتصعيد القتال ضد الاحتلال، وهذه الدماء الزكية هي ضريبة النصر والتحرير.

وشدد على أن هذه الثورة ستتواصل وتتصاعد في كل مدن الضفة الغربية دفاعاً عن المسجد الأقصى المبارك، ورداً على جرائم الاحتلال، واستمراراً لمشوار تحرير الأرض والإنسان والمقدسات.

واستشهد شابين فلسطينيين، فجر اليوم الأربعاء، إثر اشتباك مسلح في محيط معبر الجلمة شمال جنين شمال الضفة.

ونعت مآذن المساجد في بلدة كفردان غرب جنين، الشهيدين أحمد أيمن عابد، وعبد الرحمن هاني عابد، فيما أشارت مصادر محلية إلى أن أحمد عابد يعمل عنصراً في جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #حازم قاسم #شهداء جنين

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