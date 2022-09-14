مقتل ضابط (إسرائيلي) في اشتباك مسلح مع مقاومين بجنين وارتقاء شهيدين

اندلعت اشتباكات مُسلحة، في ساعات الصباح الاولى من فجر اليوم الأربعاء، بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز الجلمة شمال شرق مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت مصادر اعلامية عبرية "عن المتحدث باسم قوات الاحتلال أن "ضابطاً قُتل نتيجة تبادل لإطلاق النار مع مسلحين عند جدار التماس بالقرب من معبر الجلمة في منطقة فرقة منشيه المناطقية".

وقد أعلنت قوات الاحتلال عن إصابة فلسطينيين اثنين، خلال الاشتباك فيما اعلن الاحتلال عن استشهادهم فيما بعد.

وبحسب مصادر محلية، فإن مجموعة من المقاومين اقتحموا حاجز الجلمة العسكري، واشتبكوا مع جنود الاحتلال، مما أدى لإصابة عدد من الجنود بجراح مختلفة.

وقالت مصادر عبرية: "إن الحادثة قرب الجلمة شمال جنين، حيث رصد قوات الاحتلال شخصين عند خط التماس بالقرب من الحاجز".

وأضافت: "تم استنفار قوة من "الناحال" إلى الموقع في الحال وحاصرت المشتبكين الذين فتحوا النار على جنود الاحتلال، وفي تبادل لإطلاق النار، وقد أصيبا بجروح خطيرة".

وذكرت المصادر أن طائرات مروحية وسيارات الإسعاف هرعت لمكان الحادث وشوهدت قنابل إضاءة بشكل كثيف بمكان العملية.

المصدر / فلسطين أون لاين