شهيدان في اشتباك مسلح بجنين ومقتل ضابط إسرائيلي

استشهد شابين فلسطينيين، فجر اليوم الأربعاء، إثر اشتباك مسلح في محيط معبر الجلمة شمال جنين شمال الضفة.

ونعت مآذن المساجد في بلدة كفردان غرب جنين، الشهيدين أحمد أيمن عابد، وعبد الرحمن هاني عابد، فيما أشارت مصادر محلية إلى أن أحمد عابد يعمل عنصراً في جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إن "مراقبة الجيش الإسرائيلي حددت اثنين من المشتبه بهما في منطقة جدار التماس، بالقرب من حاجز الجلمة، وحاصرت قوة من الجيش مسلحين اثنين على الأقل، وجرى اشتباك عنيف معهما، ما أدى لإصابتهما، كما تم احتجازهما".

وفي المقابل أوضحت مصادر محلية أن المقاومَين تنكرا بزي الجنود، ودخلا إلى حاجز الجلمة، وبعد ذلك اقتحما مكتباً بداخله عدد من الجنود، وأطلقا النار عليهم داخل المكتب، دون أن يعترف جيش الاحتلال بوجود إصابات بين أفراده.

وفي وقت لاحق اعترف جيش الاحتلال بمقتل ضابط إسرائيلي في اشتباكات منطقة الجلمة شمال جنين الليلة الماضية.

وتصاعدت أعمال المقاومة بشكل ملحوظ، ضد قوات الاحتلال بمدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، وفق معطيات فلسطينية وإسرائيلية، منذ بداية العام الجاري.

شاهد| لحظة نقل الاحتلال لقتلاه ومصابيه بعملية الجلمة في جنين، فجر اليوم pic.twitter.com/RCFU3FZPWC — فلسطين أون لاين (@pl24online) September 14, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين