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كنغر يقتل رجلا في أستراليا ويمنع المسعفين من الاقتراب

14 سبتمبر 2022 . الساعة 02:39 بتوقيت القدس
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حيوان الكنغر

لقي رجل مصرعه بعد أن هاجمه كنغر كان يحتفظ به كحيوان أليف في جنوب غرب أستراليا، في أول هجوم مميت لكنغر منذ عام 1936.

وهرع المسعفون إلى مكان الحادث لمساعدة "بيتر إيدس" من هجوم الكنغر، لكنهم اضطروا إلى الاتصال بالشرطة عندما منعهم الحيوان من مساعدة الرجل البالغ من العمر 77 عامًا، حيث أطلقت الشرطة النار على الحيوان بسبب "التهديد المستمر" الذي يشكله على المستجيبين للطوارئ.

وقال متحدث باسم الشرطة: "كان على الضباط الحاضرين قتل الكنغر بسلاح ناري".

وتم استدعاء خدمات الطوارئ من قبل الجيران بعد أن وجد أحد الجيران الرجل مصابًا بجروح خطيرة.

وقال بريت فالون رئيس جمعية الألبكة الأسترالية، إن الرجل المتوفى كان لديه "شغف كبير بالحيوانات".

وأضاف: "من المروع أن تسمع شخصًا شديد التعاطف مع الحيوانات قد يفقد حياته بهذه الطريقة".

ويعتقد المسؤولون أن المزارع احتفظ بالحيوانات البرية في ممتلكاته بغرض التسلية.

المصدر / وكالات
#طوارئ #استراليا #اسعاف #كنغر

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