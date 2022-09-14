"هاكرز" إيرانيون يخترقون بيانات آلاف الإسرائيليين

قالت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، إن مجموعة قراصنة (هاكرز) إيرانيين أعلنوا أنهم استولوا على بيانات ملايين الإسرائيليين بما في ذلك رئيس وزراء حكومة الاحتلال يائير لابيد ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، وأسقطوا موقع هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وبحسب موقع "واللا العبري": "قالت مجموعة الهاكرز "war_dark" الإيرانية إنها تمكنت من اختراق قاعدة بيانات تحتوي على حوالي 9.5 مليون سجل لسكان إسرائيليين، بما في ذلك يائير لابيد وبنيامين نتنياهو".

وأضاف: "أفرج القراصنة عن معلومات جزئية عن 8300 سجل، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، الاسم وبطاقة الهوية وتاريخ الميلاد وحقوق التصويت".

فيما قالت مصادر عبرية:" إن المجموعة تدعي أنها تمكنت من إسقاط الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة العامة (قناة كان)".

يشار إلى أنه تعذر الدخول إلى موقع القناة الإسرائيلية، ما يمكن أن يؤكد صحة الأنباء عن إسقاطها بهجوم إلكتروني.

وخلال السنوات الأخيرة الماضية، كثّف قراصنة، محسوبون على إيران، من هجماتهم على أهداف إسرائيلية شملت وزارات ومؤسسات حكومية وشركات تأمين.

المصدر / وكالات