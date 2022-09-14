رقم قياسي.. الصادرات التركية إلى مصر تبلغ 2.8 مليار دولار

بلغت الصادرات التركية إلى مصر مستوى قياسيا؛ فحققت 2.8 مليار دولار في الفترة بين يناير/كانون الثاني حتى أغسطس/آب 2022.

وحسب بيانات من مجلس المصدّرين الأتراك، فإن الصادرات التركية إلى مصر حققت مستوى قياسيا، ببلوغها 2.8 مليار دولار، في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وخلال المدة المذكورة، حققت الصادرات التركية إلى مصر نموا بنسبة 17%، مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي.

وبهذا ارتفعت حصة مصر في المبيعات الخارجية التركية إلى 1.7%.

كما حلّت مصر في المركز الـ15 ضمن قائمة الدول الأكثر استيرادًا من تركيا، في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022.

وحلّت الكيميائيات في المركز الأول ضمن المنتجات التركية الأكثر تصديرًا إلى مصر في المدة المذكورة، وذلك بواقع 586 مليونا و113 ألف دولار.

المصدر / وكالات