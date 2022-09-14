أهداف مباراة بايرن ميونيخ وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

لال مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا جاءت أهداف مباراة بايرن ميونيخ وبرشلونة في الشوط الثاني بعد أن سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول.

وكانت المواجهة ثأرية لبرشلونة الذي ودع المسابقة الموسم الماضي من دور المجموعات لأول مرة منذ 2000-2001 لخسارته ذهاباً وإياباً أمام العملاق البافاري بنتيجة واحدة صفر-3، وذلك بعدما أُذِلّ قبلها بعام على يد النادي البافاري بخروجه من ربع نهائي الذي أقيم بنظام التجمع من مباراة واحدة في البرتغال بسبب فيروس كورونا، بخسارة تاريخية 2-8.

ودفع برشلونة ثمن اهدار العديد من الفرص خلال الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب "أليانز أرينا" وتلقى هدفين فصلت بينهما أربع دقائق للفرنسي لوكاس هرنانديز (50) ولوروا ساني (54).

المصدر / فلسطين أونلاين