فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أهداف مباراة بايرن ميونيخ وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

آبل: نظام iOS 16.. ميزات غير مسبوقة ونصائح هامة قبل التشغيل

دراسة محيرة.. هذا ما يحدث لدماغ الرجل بعد ولادة طفله البكر

بايرن ميونيخ يواصل تفوقه على برشلونة في دوري أبطال أوروبا

غرق مركب هجرة يحمل مصريين أمام سواحل ليبيا

"الخارجية الأمريكية": نواصل النقاش مع الإسرائيليين لمحاسبة قتلة أبو عاقلة

نادي الأسير: المعتقل محمود تعامرة يواجه أوضاعا صحية صعبة

الوكيل المساعد "حمادة" يلتقي وكيل الوزارة برام الله

الأهلي المصري يعلن رسميا ضم لاعب برازيلي

راصد جوي: تحديد موعد بدء الخريف فلكياً في فلسطين

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

أهداف مباراة بايرن ميونيخ وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

14 سبتمبر 2022 . الساعة 00:51 بتوقيت القدس
...
أهداف مباراة بايرن ميونيخ وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

لال مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا جاءت أهداف مباراة بايرن ميونيخ وبرشلونة في الشوط الثاني بعد أن سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول.

وكانت المواجهة ثأرية لبرشلونة الذي ودع المسابقة الموسم الماضي من دور المجموعات لأول مرة منذ 2000-2001 لخسارته ذهاباً وإياباً أمام العملاق البافاري بنتيجة واحدة صفر-3، وذلك بعدما أُذِلّ قبلها بعام على يد النادي البافاري بخروجه من ربع نهائي الذي أقيم بنظام التجمع من مباراة واحدة في البرتغال بسبب فيروس كورونا، بخسارة تاريخية 2-8.

ودفع برشلونة ثمن اهدار العديد من الفرص خلال الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب "أليانز أرينا" وتلقى هدفين فصلت بينهما أربع دقائق للفرنسي لوكاس هرنانديز (50) ولوروا ساني (54).

 

 

 

 

 

 

المصدر / فلسطين أونلاين
#برشلونة #بايرن ميونيخ #دوري أبطال أوروبا #أهداف مباراة بايرن ميونيخ وبرشلونة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة