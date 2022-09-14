غرق مركب هجرة يحمل مصريين أمام سواحل ليبيا

أعلن أهالي عدة قرى مصرية غرق مركب هجرة يحمل شبابا مصريين كانوا في طريقهم إلى إيطاليا عبر ليبيا.

واتشحت قرى تطون والسعدة وروفان وعزبة زنكت وعزبة زكي سفر التابعة لمحافظة الفيوم بالسواد إثر غرق مركب هجرة غير شرعية كان متجها إلى إيطاليا عبر ليبيا، وعلى متنه 29 شابًا، حيث تُوفي 12 شابًا من أبناء هذه القرى غرقًا.

وقبل أيام كشفت السلطات الليبية عن غرق مركب هجرة غير شرعية، يحمل 27 مصريا في البحر المتوسط، حيث كانوا في طريقهم إلى إيطاليا.

وقالت إن المركب تعرض للغرق في الساحل الشرقي لمنطقة طلميثة، حيث تم العثور على 6 من الشباب، الذين كانوا على متن المركب، فيما تبين لاحقا أن المفقودين من قرية الحوض الطويل التابعة لمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية شمال مصر، وكانوا مع آخرين في طريقهم إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط.

وتبين أن المركب متهالك وغير صالح للإبحار، وتعرض للغرق بسبب الحمولة الزائدة في الساحل الشرقي لمنطقة طليثمة.

وتكررت عمليات غرق الشباب المصريين في حوادث غرق مراكب هجرة إلى إيطاليا في الآونة الأخيرة، حيث تلقى أهالي مدينة أبنوب التابعة لمدينة أسيوط جنوب مصر صدمة كبيرة بعد الإعلان عن وفاة 6 من أبنائها بينهم 5 أطفال نتيجة الجوع والعطش خلال رحلة هجرة إلى إيطاليا.

وفي مارس الماضي أيضاً لقي 8 مصريين مصرعهم غرقا في رحلة هجرة أيضا إلى إيطاليا عبر سواحل ليبيا.

كما تعرض مئات الشباب من قرية تطون بالفيوم للموت غرقا خلال رحلات هجرة غير شرعية إلى إيطاليا.

وقبل عام اختفى العشرات من أبناء قرية تلبانة بالدقهلية خلال رحلة هجرة إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط وذلك عن طريق عصابة لتهريب الشباب بطرق غير مشروعة.

كذلك شهدت قرى محافظات كفر الشيخ والبحيرة والمنوفية حوادث مماثلة.

المصدر / وكالات