"الخارجية الأمريكية": نواصل النقاش مع الإسرائيليين لمحاسبة قتلة أبو عاقلة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، الثلاثاء، إنه بحسب التحقيقات الإسرائيلية فإن قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة لم يكن متعمداً، مؤكداً أن الولايات المتحدة تعمل على منع تكرار الأمر.

وأضاف، إن الولايات المتحدة ترحب بتقرير الاحتلال الاسرائيلي عن مقتل شيرين أبو عاقلة المتطابق مع خلاصة المنسق الأمني الأمريكي، مبيناً مواصلة النقاش مع الإسرائيليين لمحاسبة المسؤولين عن قتل الصحفية أبو عاقلة.

وشدد على أهمية أن تقوم حكومة الاحتلال بإجراء التغييرات الضرورية كي لا تتكرر حوادث مشابهة في المستقبل، قائلاً، "نتحدث مع شركائنا الإسرائيليين لتجنب قتل المدنيين والصحفيين".

المصدر / وكالات