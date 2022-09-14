الوكيل المساعد "حمادة" يلتقي وكيل الوزارة برام الله

التقى الوكيل المساعد لوزارة الداخلية والأمن الوطني عاهد حمادة، الثلاثاء، وكيل وزارة الداخلية برام الله يوسف حرب؛ لمناقشة آليات إصدار جواز السفر الفلسطيني البيومتري.

وجاء ذلك، خلال استقبال الوكيل المساعد بغزةش للدكتور حرب والوفد المرافق له، كما حضر عدد من مدراء الإدارات العامة من طاقم الوزارة بغزة، وأبرزهم خميس الداية مدير عام الجوازات، وأحمد الحليمي مدير عام الأحوال المدنية، ومحمد الحمضيات مدير عام الحاسوب.

وبحث الوفدان آليات إصدار جواز السفر البيومتري لمواطني قطاع غزة خلال الفترة القادمة، والإجراءات الفنية التي من شأنها التسهيل على المواطنين للحصول على جواز السفر الجديد.

بدوره، رحب الوكيل المساعد "حمادة" بالوفد الزائر، مبدياً استعداد طاقم الوزارة في غزة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل إصدار جواز السفر البيومتري.

من جهته، عبّر حرب عن سعادته بزيارة مقر الوزارة في قطاع غزة، والاجتماع بطاقمها.

وبحث الطرفان سبل وآليات التعاون المشترك، بما يحقق المنفعة والمصلحة العامة للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة.

ويحمل الجواز البيومتري بيانات يمكن قراءتها عالمياً ضمن نظام ومواصفات وُضعت للاستخدام في المطارات الدولية، وتلتزم بها معظم دول العالم لتسهيل السفر والتنقل بين مختلف البلدان.

المصدر / فلسطين أون لاين