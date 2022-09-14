راصد جوي: تحديد موعد بدء الخريف فلكياً في فلسطين

قال الراصد الجوي ليث العلامي، أن 10 أيام هي المتبقية لفصل الصيف، ليبدأ فيما بعد فصل الخريف.

وأوضح العلامي، أن الليلة مائلة للبروة بشكل خاص في المناطق الجبلية، والليلتين المُقبلتين كذلك.

ويوم الأربعاء، يطرأ انخفاض على الحرارة وأجواء لطيفة نهارا إلى صيفية اعتيادية ومعتدلة إلى باردة نسبيا ليلا في الجبال والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة السرعة تنشط احيانا وتسجل نهارا في القدس 26 تنخفض ليلا إلى 17.

أما الخميس يطرأ ارتفاع على الحرارة وأجواء صيفية اعتيادية نهارا ومعتدلة ليلا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة وتسجل الحرارة نهارا في القدس 28 تنخفض ليلا إلى 19.

والجمعة يطرأ ارتفاع على الحرارة وأجواء صيفية اعتيادية إلى حارة نسبيا نهارا ومعتدلة ليلا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة وتسجل الحرارة نهارا في القدس 30 تنخفض ليلا إلى 20.

المصدر / فلسطين أون لاين