الأسيرة الصحفية لمى غوشة تعانق الحرية

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، عن الصحفية المقدسية لمى غوشة، وهي من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحفية غوشة بتاريخ 4/9/2022 بعد مداهمة منزلها في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة، بعد أن صادرت جهاز الحاسوب الخاص بها وهاتفها، ويذكر أنها متزوجة وأم لطفلين وطالبة في جامعة بيرزيت دراسات عليا.

وقررت محكمة الاحتلال، ظهر اليوم، الإفراج المشروط عن الصحفية غوشة إلى حين المحاكمة بعد اعتقال دام 10 أيام.

وأفاد نادي الأسير في وقتٍ سابقٍ بأنّ الإفراج عن غوشة سيتم وفق عدة شروط تتمثل بالحبس المنزلي، والمنع من استخدام الانترنت، والحاسوب، والهاتف. علماً أنّ محامي الدفاع عنها كان قد تقدّم بطلب استئنافٍ على قرار تمديد اعتقالها الأخير.

والأحد الماضي، قدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لائحة اتهام بحق الصحفية لمى غوشة، تضمنّت "التحريض ودعم وتأييد منظمات إرهابية"؛ وذلك بسبب نشرها صورة الشهيد إبراهيم النابلسي وهو يحمل سلاحاً.

المصدر / فلسطين أون لاين