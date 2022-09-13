فلسطين أون لاين

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مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

13 سبتمبر 2022 . الساعة 22:02 بتوقيت القدس
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بث مباشر لمباراة قمة دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وبايرن ميونخ 

 

#برشلونة #بايرن ميونخ

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