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أبو معمر: طرد الاحتلال من الأرض الفلسطينية يحتاج استنساخ تجربة مقاومة غزة

13 سبتمبر 2022 . الساعة 21:52 بتوقيت القدس
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قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس زكريا أبو معمر إننا نحن بحاجة إلى استنساخ تجربة المقاومة في غزة كي نطرد الاحتلال من كل الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة أو القدس.

وأشار أبو معمر في تصريح له بمناسبة ذكرى اندحار الاحتلال عن غزة إن المقاومة الفلسطينية أجبرت الاحتلال بالقوة على الاندحار من قطاع غزة، "والمقاومة الفلسطينية أثبتت أنها الخيار الوحيد لمواجهة الاحتلال واندحاره وهزيمته".

واستذكر أبو معمر التضحيات الكبيرة التي قدمتها حركة حماس خلال انتفاضة الأقصى بدءًا من الشيخ الشهيد المؤسس لحركة حماس أحمد ياسين ومروراً باستشهاد معظم المؤسسين لهذه الحركة وهي راضية بهذا الثمن.

وأكد أن انتفاضة الأقصى بقيادة حركة حماس أثمرت اندحار الاحتلال من قطاع غزة بعد أن سقطت نظريتهم الأمنية، "والاحتلال تلقى ضربة قوية من المقاومة فيما حدث في قطاع غزة في انتفاضة الأقصى وما حدث في الضفة الغربية".

وأوضح أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة استطاعت منذ عام 2000 إلى عام 2005 أن تسقط النظرية الأمنية للمحتل الصهيوني حيث هرب من قطاع غزة، "والمستوطنات التي كانت محصنة أسقطتها المقاومة الفلسطينية بالصواريخ والأنفاق".

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #الاندحار من غزة

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