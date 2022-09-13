عمليتا إطلاق نار في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت المقاومة في الضفة الغربية عمليتي إطلاق نار، واندلاع 3 نقاط للمواجهة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

كما سجلت إصابتين في صفوف الجنود والمستوطنين، وعمليتي تصدي للمستوطنين، وتفجير عبوة ناسفة، وتحطيم مركبة مستوطنين.

وفي القدس، اندلعت مواجهات في الطور، كما فجر مقاومون عبوة ناسفة على حاجز عطارة في رام الله وأطلقوا النار على حاجز الجلمة في جنين.

أما في قلقيلية، فقد أصيب مستوطنين بعد تحطيم مركبتهم نتيجة إلقاء الشبان الجارة صوبهم، قرب مستوطنة كارني شمرون.

واندلعت مواجهات في سبسطية بنابلس، وأطلق مقاومون النار تجاه جنود الاحتلال في مخيم بلاطة، فيما تصدى الفلسطينيون للمستوطنين في قرية التواني بالخليل، واندلعت مواجهات في مخيم العروب.

وفيما يخص العمليات النوعية، فقد سجلت الضفة الغربي عملية إطلاق النار على قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة في نابلس، وعملية أخرى باتجاه جرافة عسكرية لقوات الاحتلال بالقرب من حاجز الجلمة في جنين.

كما شهدت إصابة 2 من المستوطن بجراح بعد استهداف سياراتهم بالحجارة بالقرب من مستوطنة كارني شمرون في قلقيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين