الحكم المحلي تتخذ عدة قرارات باجتماعها مع رؤساء البلديات الكبرى

عقدت وزارة الحكم المحلي ممثلة بوكيلها م. سمير مطير اجتماعها الدوري مع رؤساء البلديات الكبرى لمناقشة عدد من القضايا العالقة والتي بحاجة إلى حلول، في سبيل بناء علاقة تكاملية من شأنها خدمة مصلحة الوطن والمواطن.

وأكد مطير على أهمية مناقشة تلك القضايا وطرح حلول مناسبة لكافة الأطراف من أجل النهوض بمستوى الخدمة المقدمة.

وتم استعراض العديد من المواضيع الهامة تمثلت بطرح تجربة بلدية بيت لاهيا في الدفع المسبق حيث تمكنت البلدية من تركيب 90 عداد مسبق دفع موزعة في نفوذ البلدية والتي استهدفت عدة شرائح من المواطنين ودراسة تعميم التجربة.

كما تم تحديد الفرق بين الاستهلاك القديم للاشتراك والاستهلاك بعد استخدام عداد مياه مسبق الدفع والذي كانت نتائجه بتقليل الفاقد وزيادة التحصيل وترشيد الاستهلاك، إذ قدمت البلدية عرض شامل يوضح فيه التجربة بشكل متكامل.

كما ناقش اللقاء بعض المواضيع العالقة مع البلديات والاتفاق على بعض السياسات التي من شأنها التقدم في مصلحة العمل للطرفين.

طرحت اللجنة عدة مواضيع للنقاش أهمها توحيد الخصم للنقابات والتعميم على منع مكبرات الصوت والتعامل مع التعميم من قبل كافة بلديات قطاع غزة.

وتعقد وزارة الحكم المحلي اجتماعيا دوريا لرؤساء البلديات الكبرى من شأنه نقاش قضايا متعددة وطرح حلول مناسبة لكافة الأطراف وتوحيد الجهود المبذولة لخدمة مصلحة المواطن.

المصدر / فلسطين أون لاين