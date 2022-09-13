مباراة ريال مدريد ولايبزيج.. "الملكي" يسعى للفوز الثاني بدوري الأبطال

يبحث ريال مدريد الإسباني حامل اللقب عن فوزه الثاني توالياً في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، عندما يستضيف الأربعاء لايبزيغ الألماني الجريح، فيما يقود الهداف الفتاك النروجي إرلينغ هالاند مانشستر سيتي بطل إنجلترا أمام فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني.

في المجموعة السادسة، يستقبل ريال مدريد، بطل المسابقة 14 مرة (رقم قياسي) والفائز في مباراته الأولى على أرض سلتيك الاسكتلندي 3-صفر، لايبزيغ الألماني الذي مُني بخسارة مذلة أمام ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 1-4.

لكن الفريق الألماني تنفس الصعداء بعد إقالة دومينيكو تيديسكو، إذ قاده مدربه الجديد ماركو روزه إلى فوز كبير على دورتموند 3-صفر، ليرتقي إلى المركز العاشر في البوندسليغا.

في المقابل، يحلّق ريال مدريد في حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني، وهو الوحيد حقق خمسة انتصارات كاملة، متربعاً على الصدارة بفارق نقطتين عن غريمه برشلونة.

يُذكر ان ريال كان قد حقق بداية بطيئة على أرضه الموسم الماضي، عندما سقط أمام شيريف تيراسبول المولدافي المتواضع 1-2، قبل ان ينفض الغبار ويحرز اللقب في النهائي على حساب ليفربول الإنجليزي بهدف.

دورتموند طوى الصفحة

وفي المجموعة السابعة، نقل هالاند شهيته التهديفية من دورتموند إلى سيتي، فسجل له ثنائية خلال فوزه الكاسح برباعية نظيفة على أرض إشبيلية الإسباني، ينوي تكرارها عندما يواجه فريقه السابق دورتموند الذي حمل ألوانه بين 2020 و2022 وسجل له 86 هدفاً في 89 مباراة.

قال مدربه الإسباني الفذّ بيب غوارديولا "لديه حسّ خارق بالقرب من المرمى".

سجّل ابن الثانية والعشرين القادم بستين مليون يورو هذا الصيف، 12 هدفاً للفريق المملوك إماراتياً في 8 مباريات، بينها 10 في 6 مباريات ضمن الدوري الإنجليزي.

قال المدير الرياضي لدورتموند سيباستيان كيهل لصحيفة "سبورت بيلد": "لحظة الانتقال كانت جيدة للطرفين (...) نعرف نوعية اللاعب الذي خسرناه ونعرف أيضاً انه سيصنع الفارق في مانشستر سيتي".

لكن غوارديولا الذي ضمّ أيضاً المدافع السويسري مانويل أكانجي من دورتموند، حذّر من تحميل هالاند المزيد من الأثقال "لن نفوز بدوري الأبطال إذا حمّلنا هالاند كل الأثقال على كتفيه"، في إشارة إلى سعي مستمر لإدارته الإماراتية منذ 2008 باحراز أول لقب في المسابقة المرموقة.

ويحتل سيتي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة عن أرسنال وبالتساوي مع توتنهام، فيما تراجع دورتموند إلى الخامس في ألمانيا بعد خسارته القاسية أخيراً ضد لايبزيغ، علماً انه استهل مشواره القاري بفوز ثلاثي على كوبنهاغن الدنماركي الذي يستقبل إشبيلية.

والتقى الفريقان في ربع نهائي نسخة 2021، عندما فاز سيتي ذهاباً وإياباً 2-1 بهدفين متأخرين لمهاجمه الشاب فيل فودن.

وفي المجموعة الخامسة، يبحث ميلان بطل إيطاليا وثالث الدوري راهناً عن فوزه الأول بعد تعادل على أرض سالزبورغ النمسوي (1-1)، عندما يستقبل دينامو زغرب الكرواتي الذي أطاح تشلسي الإنجليزي ومدربه الألماني توماس توخل.

ويشرف على دينامو زغرب المخضرم أنتي تشاتشيتش الذي قاد بيراميدز المصري في موسم 2020، وهو يبحث عن قيادة دينامو إلى أول فوز على الفريق اللومباردي الذي هزمه أربع مرات سابقاً.

وفي مباراة أعيدت جدولتها بسبب نقص موارد الشرطة بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، يحلّ نابولي الإيطالي على رينجرز الاسكتلندي في المجموعة الأولى، بعد فوزه الرائع على ليفربول الإنجليزي 4-1.

المصدر / وكالات