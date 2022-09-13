القانوع: استخدام الاحتلال طائرات مسيّرة بالضفة تصعيد إجرامي

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع، أنّ استخدام الاحتلال الإسرائيلي طائرات مسيّرة مسلّحة تصعيد إجرامي لن يفلح في إخماد جذوة المقاومة المشتعلة في عموم الضفة الغربية المحتلة.

وقال القانوع اليوم الثلاثاء في تصريح صحفي، إنَّ استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي طائرات مسيّرة مسلحة في الضفة الغربية المحتلة هو تصعيد إجرامي خطير، يكشف حالة الرّعب والفشل التي يعيشها قادته بفعل العمليات البطولية التي يُنفّذها شبابنا المقاومون، والتصدّي المستمر لاقتحاماته في كلّ مدن وقرى ومخيمات الضفة المحتلة.

وأشار أنّ تصعيد الاحتلال محاولة يائسة لن تفلح في إخماد جذوة الاشتباك المتصاعد ضد جنوده المحتلين وقطعان مستوطنيه.

وأكد أنَّ كل أدوات القتل ووسائل الإرهاب التي يستخدمها الاحتلال ضد أبناء شعبنا، لن تجلب له أمنًا مزعومًا، ولن تحقّق له أهدافه الخبيثة في مواصلة حربه المسعورة على أرضنا ومقدساتنا وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك.

ودعا القانوع جماهير شعبنا البطل إلى مواصلة صمودهم وتصدّيهم للاحتلال بكلّ الوسائل حتى دحره عن أرضنا وانتزاع حقوقنا المشروعة.

المصدر / فلسطين أون لاين