نادي الأسير: الأسير "تعامرة" يواجه أوضاعًا صحية صعبة في سجن "النقب"

أفاد نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، بأنّ الأسير محمود جمال تعامرة (24 عامًا) من بيت لحم، يواجه أوضاعًا صحية صعبة في سجن "النقب الصحراوي"، تتفاقم مع مرور الوقت.

وأوضح أنه يُعاني من تشنجات، وتقلصات في أقدامه، وصعوبة في تحريك أصابع قدميه، وحرارة عالية فيهما، وآلام تمتد إلى الركبتين، ومنطقة الحوض، عدا عن ظهور أعراض أخرى كتورم في الوجه.

وبيّن نادي الأسير، في بيان صحفي، أنّ الأسير تعامرة المعتقل منذ عام 2020، ويقضي حكمًا بالسّجن لمدة 32 شهرًا، بدأ وضعه الصحيّ في تراجع واضح منذ شهر نيسان الماضي، وفي حينه كان يقبع في سجن "ريمون"، فلم يعد يقوى على الحركة بسهولة، وأصبح يعتمد على رفاقه الأسرى لمساعدته حتى في الخروج إلى "الفورة"– ساحة السّجن، رافق ذلك آلامًا شديدة؛ مضيفًا أنه رغم المطالبات المتكررة لنقله إلى المستشفى، إلا أنّ إدارة سجون الاحتلال ماطلت، وفي حينه زوّدته فقط ببعض المسكنات.

وتابع أنه بعد مطالبات عديدة من الأسرى، جرى نقل تعامرة إلى مستشفى "سوروكا" مؤخرًا، لإجراء بعض الفحوصات الطبيّة، إلا أنّه وحتّى اللحظة لم تُزوده إدارة السّجون بنتائجها، من أجل معرفة أسباب وضعه الصحيّ، وتشخيص حالته، وهو الآن يعتمد على عكازات للسير، وكذلك على مساعدة رفاقه الأسرى.

يُذكر أنّ محمود تعامرة اعتُقل سابقًا عدة مرات منذ أن كان في عمر الـ18، وأمضى ما مجموعه خمس سنوات في سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين