الرئيس المصري يصل قطر في أول زيارة وأميرها يستقبله

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، إلى الدوحة في أول زيارة منذ توليه منصبه عام 2014 وكان في استقباله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان مقتضب، بأنّ الرئيس السيسي "وصل إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، وكان في استقباله الأمير تميم بن حمد آل ثاني".

وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة من أمير قطر في مايو/أيار الماضي، وتستمر يومين وتشمل بحث "تعزيز العلاقات وقضايا إقليمية"، وفق الرئاسة.

كما ذكر الديوان الأميري في قطر، عبر بيان، أنّ أمير البلاد تقدّمَ مُستقبلِي الرئيس المصري لدى وصوله والوفد المرافق له إلى مطار حمد الدولي في زيارة تستغرق يومين.

وكان في استقباله أيضًا من الجانب القطري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس الديوان الأميري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير التجارة والصناعة محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وسفير قطر لدى القاهرة سالم بن مبارك آل شافي.

وقبل الإعلان القطري الرسمي عن الزيارة، قال مصدر مطلع للأناضول الإثنين إنّ الرئيس المصري سيقوم بـ"زيارة للدوحة تستمر يومين يلتقى خلالها أمير قطر الشيخ تميم لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية وبحث تعزيز العلاقات الثنائية".

وقبل ثلاثة أشهر زار أمير قطر القاهرة لمدة يومين في يونيو/ حزيران الماضي، وبحث تطوير العلاقات وقضايا أخرى مشتركة.

وفي 5 يونيو/ حزيران 2021، جرى توقيع اتفاق مصالحة في مدينة "العلا" السعودية أنهى خلافًا اندلع صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر.

ومنذ توقيع الاتفاق، شهدت العلاقات القطرية المصرية تطورًا ملموسًا وجرى تبادل سفيرين وزيارات ومحادثات رسمية بين البلدين.

المصدر / الأناضول