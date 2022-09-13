والدة المعتقل "هريش": إذا استمر الاعتقال السياسي لأبنائنا سنعلن إضرابًا جماعيًا عن الطعام

قالت والدة المعتقل السياسي أحمد هريش، إنه في حال استمرار الاعتقال السياسي لأبنائهم، سيعلن ذووهم إضرابًا جماعيًا عن الطعام.

وبينت هريش أن عائلتها تعيش ظروفًا صعبة بسبب اعتقال أجهزة أمن السلطة لأبنائنا في مسلخ أريحا، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم من سجون سلطة رام الله.

وأضافت أن هناك أكثر من عشر أمهات للمعتقلين السياسيين أعلَنّ الإضراب عن الطعام، وأنه في حال استمر الاعتقال السياسي لهم سيعلنون إضرابًا جماعيًا عن الطعام.

وأكدت أن ذوي المعتقلين ناشدوا كل الجهات المعنية في رام الله من أجل الإفراج عن أبنائهم ولكن لا يوجد استجابة.

وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية اعتقال المواطن هريش لليوم الـ100 على التوالي في سجن أريحا، دون توجيه أي تهمة له.

كما تعتقل السلطة 24 مواطنا، على خلفية توجهاتهم السياسية، منهم أسرى محررون وطلبة ونشطاء وصحفيون؟

المصدر / فلسطين أون لاين