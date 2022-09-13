فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

والدة المعتقل "هريش": إذا استمر الاعتقال السياسي لأبنائنا سنعلن إضرابًا جماعيًا عن الطعام

سعر الدولار الأمريكي يرتفع مجددًا أمام الشيقل

وفد حماس برئاسة "هنية" يواصل لقاءاته السياسية في موسكو

بشروط.. الاحتلال يحول الصحفية المقدسية لمى غوشة إلى الحبس المنزلي

تقرير: 38 انتهاكًا للاحتلال ومستوطنيه بالداخل المحتل خلال أغسطس الماضي

الإعلان عن موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى

طالع آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء

مختص مقدسي يحذّر من تكرار مشهد سقوط أشجار وأحجار "الأقصى"

مطلوب محاضرين للعمل في كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصى

مختصون يوصون بضرورة تشكيل جهة رسمية لحماية الحقوق الرقمية

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

والدة المعتقل "هريش": إذا استمر الاعتقال السياسي لأبنائنا سنعلن إضرابًا جماعيًا عن الطعام

13 سبتمبر 2022 . الساعة 17:10 بتوقيت القدس
...

قالت والدة المعتقل السياسي أحمد هريش، إنه في حال استمرار الاعتقال السياسي لأبنائهم، سيعلن ذووهم إضرابًا جماعيًا عن الطعام.

وبينت هريش أن عائلتها تعيش ظروفًا صعبة بسبب اعتقال أجهزة أمن السلطة لأبنائنا في مسلخ أريحا، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم من سجون سلطة رام الله.

وأضافت أن هناك أكثر من عشر أمهات للمعتقلين السياسيين أعلَنّ الإضراب عن الطعام، وأنه في حال استمر الاعتقال السياسي لهم سيعلنون إضرابًا جماعيًا عن الطعام.

وأكدت أن ذوي المعتقلين ناشدوا كل الجهات المعنية في رام الله من أجل الإفراج عن أبنائهم ولكن لا يوجد استجابة.

وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية اعتقال المواطن هريش لليوم الـ100 على التوالي في سجن أريحا، دون توجيه أي تهمة له.

كما تعتقل السلطة 24 مواطنا، على خلفية توجهاتهم السياسية، منهم أسرى محررون وطلبة ونشطاء وصحفيون؟

المصدر / فلسطين أون لاين
#السلطة #اعتقال سياسي #الضفة الغربية #أحمد هريش

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر