يعتبر من أهم موانئ فلسطين، ويقع غرب مدينة غزة على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ​​، وقد ورد ذكره في العديد من النصوص التاريخية القديمة وكان يعد ميناء محورياً في طرق تجارة القوافل في العالم القديم.

يبلغ عمقه حوالي 970 متراً، ومساحته 48 ألف متر مربع، وبعد احتلال غزة في نكسة عام 1967، عملت على تجميد عمله وتهميشه.

في عام 2011، تم اكتشاف مجموعة من الأعمدة التيجان الرخامية القديمة والتي يعود تاريخها إلى عام 335 بعد الميلاد في ميناء غزة، ويبلغ طول الأعمدة من ثلاثة إلى أربعة أمتار، ويُعتقد أن الأعمدة التي تم العثور عليها تعود إلى العصر الروماني، في زمن الإمبراطور قسطنطين، الذي اعترف بالمسيحية.

بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية فرضت (إسرائيل) حصارا بحريا كامل على الميناء والمدينة في عام 2007.

وأحبطت قوات الاحتلال محاولات كثيرة لرفع هذا الحصار عن طريق البحر حيث مُنعت السفن من الرسو في الميناء، باستثناء سفينتين كانتا تحملان نشطاء وبعض المساعدات.

ولا يزال الميناء يشكل ملجأ لألاف الصيادين الغزيين العاملين في مهنة الصيد رغم المخاطر التي يتعرضون لها من قوات الاحتلال البحرية.

المصدر / فلسطين أون لاين