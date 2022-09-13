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طالع آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء

13 سبتمبر 2022 . الساعة 14:03 بتوقيت القدس
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معبر رفح الفلسطيني الحدودي مع جمهورية مصر العربية (أرشيف)

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأربعاء 14 سبتمبر 202.

وأكدت أن السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلة الخامسة من كشف المسافرين رقم (32/2022)، والحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (35/2022).

ودعت المسافرين التواجد في تمام الساعة 08:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونبهت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، منوهة إلى إحضار  بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ودعت إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وللاطلاع على كشف المسافرين (32/2022): انقر هنا

أما للاطلاع على كشف جوازات السفر المصرية (35/2022): انقر هنا

وللتسجيل والاستعلام: انقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين
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