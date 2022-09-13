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مطلوب محاضرين للعمل في كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصى

13 سبتمبر 2022 . الساعة 14:21 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن جامعة الأقصى بغزة تعلن فيه عن حاجتها لعدد من المحاضرين للعمل بنظام الساعة في كلية الفنون الجميلة وفق التخصصات التالية:

أولاً :

- القسم / الديكور والتصميم الداخلي    

- التخصص الدقيق/ هندسة معمارية- تصميم داخلي    

- الدرجة العلمية / دكتوراه أو ماجستير   

- مجال التدريس/ مساقات التصميم الداخلي

ثانياً :

- القسم / الفنون التشكيلية - التصميم الجرافيكي

- التخصص الدقيق     / وسائط متعددة أو تصميم جرافيك      .

- الدرجة العلمية / دكتوراه أو ماجستير أو بكالوريوس     

- مجال التدريس    / برامج تصميم الجرافيكي - برامج الرسوم المتحركة  .

ثالثاً : 

- القسم : الفنون التشكيلية/ التصميم الجرافيكي  

- التخصص الدقيق     / تربية فنية   

-الدرجة العلمية /  دكتوراه أو ماجستير أو بكالوريوس    

- مجال التدريس   / مساقات التصوير

شروط التسجيل

- أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة العلمية المشار إليها في الإعلان من جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

- اجتياز امتحانات ومقابلات الوظيفة التي تعلن عنها الجامعة

- يفضل من لديه خبرة في مجال التدريس الجامعي

- يفضل أن يكون حاصلاً على دورات تدريبيه في مجال تخصصه

آلية التقديم

- تقدم الطلبات من خلال الرابط الإلكتروني التالي: 

https://forms.gle/dqcG4JePt6JXBvuA9  

- الأوراق المطلوبة:

 سيتم الاتصال بالمتقدمين التي تنطبق عليهم الشروط لتسليم الأوراق التالية لمكتب الشئون الأكاديمية

1- صورة (مصدقة) عن جميع الشهادات العلمية.

2- شهادة المعادلة (مصدقة) للدرجات العلمية.

3- سيرة ذاتية.

4- صور عن الخبرات العملية.

5- صور عن الدورات التدريبية.

6- صورة شخصية واحدة.

-  آخر موعد لتقديم الطلبات يوم الخميس الموافق 15/09/2022م.

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