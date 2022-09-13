مطلوب محاضرين للعمل في كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصى

إعلان توظيف صادر عن جامعة الأقصى بغزة تعلن فيه عن حاجتها لعدد من المحاضرين للعمل بنظام الساعة في كلية الفنون الجميلة وفق التخصصات التالية:
أولاً :
- القسم / الديكور والتصميم الداخلي
- التخصص الدقيق/ هندسة معمارية- تصميم داخلي
- الدرجة العلمية / دكتوراه أو ماجستير
- مجال التدريس/ مساقات التصميم الداخلي
ثانياً :
- القسم / الفنون التشكيلية - التصميم الجرافيكي
- التخصص الدقيق / وسائط متعددة أو تصميم جرافيك .
- الدرجة العلمية / دكتوراه أو ماجستير أو بكالوريوس
- مجال التدريس / برامج تصميم الجرافيكي - برامج الرسوم المتحركة .
ثالثاً :
- القسم : الفنون التشكيلية/ التصميم الجرافيكي
- التخصص الدقيق / تربية فنية
-الدرجة العلمية / دكتوراه أو ماجستير أو بكالوريوس
- مجال التدريس / مساقات التصوير
شروط التسجيل
- أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة العلمية المشار إليها في الإعلان من جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- اجتياز امتحانات ومقابلات الوظيفة التي تعلن عنها الجامعة
- يفضل من لديه خبرة في مجال التدريس الجامعي
- يفضل أن يكون حاصلاً على دورات تدريبيه في مجال تخصصه
آلية التقديم
- تقدم الطلبات من خلال الرابط الإلكتروني التالي:
https://forms.gle/dqcG4JePt6JXBvuA9
- الأوراق المطلوبة:
سيتم الاتصال بالمتقدمين التي تنطبق عليهم الشروط لتسليم الأوراق التالية لمكتب الشئون الأكاديمية
1- صورة (مصدقة) عن جميع الشهادات العلمية.
2- شهادة المعادلة (مصدقة) للدرجات العلمية.
3- سيرة ذاتية.
4- صور عن الخبرات العملية.
5- صور عن الدورات التدريبية.
6- صورة شخصية واحدة.
- آخر موعد لتقديم الطلبات يوم الخميس الموافق 15/09/2022م.