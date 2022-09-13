الاحتلال يعتقل 4 صيادين قُبالة شواطئ غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 4 صيادين وصادرت قاربي صيد أسماك قبالة شواطئ مدينة غزة.

وقال نقيب الصيادين في قطاع غزة، نزار عياش، في تصريح صحفي: إن "قوات الاحتلال اعتقلت 4 صيادين، وصادرت قاربين"، مشيراً لانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق قطاع الصيد الفلسطيني.

ويعُد الصيد واحداً من أهم المهن التي يعمل بها سكان غزة، ووفق نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإن نحو 4 آلاف صياد في القطاع، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون في هذا النشاط.

وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق، خلال سنوات الحصار، نتيجة تراجع حجم الصيد اليومي، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.

وتستهدف قوات الاحتلال الصيادين في عرض البحر بشكل يومي، في انتهاكات تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق قطاع غزة، منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014، برعاية مصرية.

المصدر / فلسطين أون لاين