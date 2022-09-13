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استهداف آلية للاحتلال قرب حاجز الجلمة العسكري

13 سبتمبر 2022 . الساعة 12:16 بتوقيت القدس
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حاجز الجملة العسكري - أرشيف

زعمت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم، تعرض مركبة هندسية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لعملية إطلاق نار، قرب حاجز الجلمة العسكري في جنين شمال الضفة الغربية.

وأوردت قناة (كان) العبرية، أن "فلسطينيين أطلقوا النار تجاه مركبة هندسية تابعة لجيش الاحتلال، على خط التماس (الفاصل بين الضفة الغربية والأراضي المحتلة)، قرب حاجز الجلمة العسكري شمالي جنين (شمال الضفة الغربية)"، مشيرة إلى حدوث أضرار في المركبة.

وعزت إلى الحادثة المزعومة سبب إغلاق جيش الاحتلال للحاجز العسكري وتنفيذ أعمال تمشيط في المنطقة، وملاحقة مطلقي النار.  

ويشار إلى أن جيش الاحتلال قرر، الأسبوع الماضي، رفع حالة التأهب في جميع أنحاء فلسطين المحتلة، بسبب تصاعد عمليات إطلاق النار في الضفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قوات الاحتلال #إطلاق نار #وسائل إعلام عبرية #حاجز الجلمة

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