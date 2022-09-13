وحدات القمع تقتحم سجن "عوفر" وتنفذ عمليات تخريب فيه

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قسمي (15) و (16) في سجن "عوفر"، وأجرت تفتيشات واسعة فيهما.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مقتضب، إن "وحدات القمع الخاصة (اليماز) و(المتسادا) المدججة بالأسلحة والكلاب البوليسية اقتحمت الساعة الخامسة فجرا وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم القسمين المذكورين، ونفذت حملة تفتيش قمعية واسعة فيهما".

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية أيار/مايو نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة، إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 سنة أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين