وفد من "الاتحاد الأوروبي" يصل قطاع غزة غدًا الأربعاء

أعلن المتحدث باسم مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، أن وفدًا من الاتحاد الأوروبي من المقرر أن يصل قطاع غزة، يوم غدٍ الأربعاء، عبر حاجز بيت حانون( إيرز) شمال قطاع غزة.

وأوضح عثمان في تصريح لإذاعة لـ(صوت فلسطين)، اليوم الثلاثاء، أن الزيارة تأتي ضمن الزيارة الميدانية التي ينفذها دبلوماسيون أوروبيون للقطاع، مشيراً إلى أن الزيارة سيترأسها ممثل الاتحاد في فلسطين.

وذكر أن الزيارة تستمر لمدة يومين، وتهدف إلى متابعة المشاريع التي ينفذها الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة على الأرض، منوهًا إلى أن وفد الاتحاد سيعقد لقاءات مع المجتمع المدني الفلسطيني وشركاء الاتحاد في قطاع غزة.

وأفاد بأن وفد الاتحاد سيلتقي العائلات التي فقدت أبنائها خلال فترة التصعيد الأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين