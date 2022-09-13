فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وفد من "الاتحاد الأوروبي" يصل قطاع غزة غدًا الأربعاء

في سابقة خطيرة.. قائد الجيش المغربي يصل إلى (تل أبيب)

المرور بغزة: 3 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة

مزارعو سلفيت يناشدون دخول أراضيهم للتحضير لقطف الزيتون

الأسير عدال موسى يعلّق إضرابه عن الطعام

خطة لمضاعفة عدد المستوطنين في "جبل أبو غنيم"

السيسي يزور الدوحة الثلاثاء للمرة الأولى

توغل محدود لآليات الاحتلال شرق دير البلح

المحكمة العسكرية بغزة تمهل ثلاثة متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم

فعاليات شعبية وبحرية اليوم رفضًا لحصار غزة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

عبر حاجز "إيرز"

وفد من "الاتحاد الأوروبي" يصل قطاع غزة غدًا الأربعاء

13 سبتمبر 2022 . الساعة 11:19 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أعلن المتحدث باسم مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، أن وفدًا من الاتحاد الأوروبي من المقرر أن يصل قطاع غزة، يوم غدٍ الأربعاء، عبر حاجز بيت حانون( إيرز) شمال قطاع غزة.

وأوضح عثمان في تصريح لإذاعة لـ(صوت فلسطين)، اليوم الثلاثاء، أن الزيارة تأتي ضمن الزيارة الميدانية التي ينفذها دبلوماسيون أوروبيون للقطاع، مشيراً إلى أن الزيارة سيترأسها ممثل الاتحاد في فلسطين.

وذكر أن الزيارة تستمر لمدة يومين، وتهدف إلى متابعة المشاريع التي ينفذها الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة على الأرض، منوهًا إلى أن وفد الاتحاد سيعقد لقاءات مع المجتمع المدني الفلسطيني وشركاء الاتحاد في قطاع غزة.

وأفاد بأن وفد الاتحاد سيلتقي العائلات التي فقدت أبنائها خلال فترة التصعيد الأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #الاتحاد الأوروبي #وفد أوروبي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة