الأسير عدال موسى يعلّق إضرابه عن الطعام

علّق الأسير، عدال موسى، من بلدة الخضر قضاء بيت لحم، إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر 37 يوما في سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ حسب ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء الإثنين.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الأسير توصل إلى قرار يقضي بعدم تمديد اعتقاله الإداري والإفراج عنه يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

وذكرت الهيئة، أن "الأسير موسى القابع في العزل الانفرادي في سجن (عوفر)، شرع بالإضراب عن الطعام في اليوم الثاني من اعتقاله في السابع من آب/أغسطس".

وكان شقيق عدال، الأسير أحمد موسى (44 عاما)، قد علق أيضا إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة 31 يوما، يوم الخميس الماضي، بعد التوصل إلى اتفاق بتحديد اعتقاله الإداري مدة 4 شهور من تاريخ اعتقاله، غير قابلة للتجديد.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي 4550 أسيرا، بينهم 32 أسيرة يقبعن غالبيتهن في سجن "الدامون"، و175 طفلا وقاصرا و730 أسيرا إداريا.

المصدر / فلسطين أون لاين