فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وفد من "الاتحاد الأوروبي" يصل قطاع غزة غدًا الأربعاء

في سابقة خطيرة.. قائد الجيش المغربي يصل إلى (تل أبيب)

المرور بغزة: 3 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة

مزارعو سلفيت يناشدون دخول أراضيهم للتحضير لقطف الزيتون

الأسير عدال موسى يعلّق إضرابه عن الطعام

خطة لمضاعفة عدد المستوطنين في "جبل أبو غنيم"

السيسي يزور الدوحة الثلاثاء للمرة الأولى

توغل محدود لآليات الاحتلال شرق دير البلح

المحكمة العسكرية بغزة تمهل ثلاثة متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم

فعاليات شعبية وبحرية اليوم رفضًا لحصار غزة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

بعد قرار بالإفراج عنه

الأسير عدال موسى يعلّق إضرابه عن الطعام

13 سبتمبر 2022 . الساعة 10:45 بتوقيت القدس
...
الأسير عدال موسى

علّق الأسير، عدال موسى، من بلدة الخضر قضاء بيت لحم، إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر 37 يوما في سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ حسب ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء الإثنين.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الأسير توصل إلى قرار يقضي بعدم تمديد اعتقاله الإداري والإفراج عنه يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

وذكرت الهيئة، أن "الأسير موسى القابع في العزل الانفرادي في سجن (عوفر)، شرع بالإضراب عن الطعام في اليوم الثاني من اعتقاله في السابع من آب/أغسطس".

وكان شقيق عدال، الأسير أحمد موسى (44 عاما)، قد علق أيضا إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة 31 يوما، يوم الخميس الماضي، بعد التوصل إلى اتفاق بتحديد اعتقاله الإداري مدة 4 شهور من تاريخ اعتقاله، غير قابلة للتجديد.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي 4550 أسيرا، بينهم 32 أسيرة يقبعن غالبيتهن في سجن "الدامون"، و175 طفلا وقاصرا و730 أسيرا إداريا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#إضراب عن الطعام #أسرى #اعتقال إداري #أسير #إهمال طبي #الأسير عدال موسى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة