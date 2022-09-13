السيسي يزور الدوحة الثلاثاء للمرة الأولى

يجري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أول زيارة رسمية إلى قطر منذ أن تولى الرئاسة عام 2014.

ومساء الإثنين، أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيستقبل السيسي الثلاثاء.

زيارة السيسي تستمر يومين ويناقش خلالها قضايا إقليمية ودولية بجانب العلاقات الثنائية.

وفي 24 يونيو/ حزيران الماضي، أجرى الشيخ تميم زيارة إلى القاهرة استمرت يومين، بحث خلالها مع السيسي تطوير العلاقات الثنائية، وقضايا ذات اهتمام مشترك.

ووجّه الشيخ تميم في مايو/ أيار 2021 دعوة رسمية إلى السيسي لزيارة قطر، في سياق إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه قبل 2013 وهو العام الذي شهد عزل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

وفي 5 يونيو 2021، جرى توقيع اتفاق مصالحة في مدينة "العلا" السعودية أنهى خلافا اندلع صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر.

ووفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، تندرج زيارة السيسي في إطار العلاقات المتنامية بين البلدين وشعبيهما، وتأتي تأكيدا للحرص المتبادل والإرادة المشتركة لدى قيادتي الدولتين على تطوير العلاقات وتعزيزها والارتقاء بها نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات.

ويكتسب توقيت الزيارة أهمية خاصة، إذ تأتي قبل انطلاق القمة العربية في الجزائر مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل واجتماعات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

المصدر / وكالات