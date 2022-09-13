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توغل محدود لآليات الاحتلال شرق دير البلح

13 سبتمبر 2022 . الساعة 10:15 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، داخل أراضي المواطنين المحاذية للسياج الأمني شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ "9 آليات عسكرية، توغلت مسافة محدودة، انطلاقًا من بوابة "النمر" شرقي البلدة، وشرعت بأعمال تجريف داخل أراضي المواطنين باتجاه الشمال بمحاذاة السياج الأمني".

وأشار إلى أنّ "الآليات المتوغلة هي ست جرافات وآلية قرايدر ودبابتان، يساندها من الداخل عدد آخر من الجيبات والآليات؛ موضحًا أنّ مزارعي المنطقة انسحبوا خشية على حياتهم".

يُذكر أنّ آليات الاحتلال توغلت في ذات المنطقة أمس، وتوغل عدد آخر شرقي مدينة غزة.

وتتوغل آليات الاحتلال العسكرية بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.

ويضاف هذا التوغل إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يشكل خرقا للتفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لتفاهمات العدوان الذي تم يوم 31 آب/أغسطس 2020 والتي جرت برعاية قطرية ومصرية، بالإضافة لتفاهمات وقف العدوان الأخير في مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين
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