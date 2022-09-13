المحكمة العسكرية بغزة تمهل ثلاثة متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم

أمهلت المحكمة العسكرية الدائمة- التابعة لهيئة القضاء العسكري بغزة، المتهم زياد حسن حمدان عنابة، هوية رقم (701122921) سكان خان يونس، والمتهم سامي محمد سليمان أبو شماس، هوية رقم (401218227) سكان دير البلح، والمتهم عاطف محمود أحمد عليان، هوية رقم (905100194) سكان رفح، عشرة أيام من تاريخ يوم الإثنين الموافق 12/09/2022م لتسليم أنفسهم.

وشدّدت المحكمة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه في حال عدم تسليم أنفسهم للعدالة، يعتبروا فارين من وجه العدالة وسيتم محاكمتهم غيابياً.

وقالت إنه على كل من يعلم بمحل وجودهم أن يبلغ عنهم، معتبرةً من لا يبلغ عنهم متستراً على مجرمين فارّين من وجه العدالة

المصدر / فلسطين أون لاين