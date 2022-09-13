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الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

13 سبتمبر 2022 . الساعة 09:15 بتوقيت القدس
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جنود الاحتلال يعتقلون شابا فلسطينيا (أرشيف)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في عدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر شادي باسم جعار من بلدة علار شمال طولكرم، واسلام اسامة الساعي (18 عاما) من ضاحية ارتاح جنوبا، بعد مداهمة منزلي ذويهما، والعبث بمحتوياتهما.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب آدم صلاح الدين فراج، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته في مخيم بلاطة في نابلس

كما داهمت قوات من جيش الاحتلال بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقل قتيبة حامد نواجعة (25 عاما) وثائر قطامش نواجعة (38 عاما)، ومحمد ابراهيم حريزات، وشادي العمور، وحمودة دعيس، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها، كما استولت على مركبتين.

كذلك اعتقل الاحتلال الإسرائيلي الشاب قصي أمجد جرار من بلدة جبع جنوب جنين، أثناء تواجده في أراضي الـ48.

وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة شبان من مخيم الدهيشة جنوب المدينة، وكذلك اعتقل الاحتلال كلاً من أنس محمد سباتين (24 عاما)، وعدي فارس أبو عليا (19 عاما)، ورامي اللحام، اثناء تواجدهم قرب مفرق مراد عند الجهة الغربية للمدينة. 

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اعتقالات #مداهمات #مدن الضفة

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