برشلونة وبايرن ميونخ على موعد في مباراة نارية اليوم

يلتقي فريق برشلونة أمام نظيره بايرن ميونخ، الثلاثاء، في القمة المرتقبة من منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023 على ميدان ملعب (أليانز أرينا).

وستنطلق أحداث مباراة القمة بين برشلونة وبايرن ميونخ، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت فلسطين، ومكة المكرمة، التاسعة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساء بتوقيت سلطة عمان والإمارات.

ولا يزال بايرن ميونخ يشكل عقدة بالنسبة لبرشلونة في البطولات الأوروبية منذ موسمين، لكن الأمور تغيرت هذا الموسم خاصة بعد الانطلاقة الجيدة للبرسا هذا الموسم مع وجود روبرت ليفاندوفسكي في صفوفه هذه المرة.

وستكون هذه المواجهة في الجولة الثانية من دور المجموعات ذات أهمية كبيرة بعد فوزهما في الجولة الافتتاحية، وإذا حقق أحدهما الفوز الثاني على التوالي فسيكون قد قطع مسافة كبيرة نحو ضمان التأهل إلى ثمن النهائي.

والتقى بايرن وبرشلونة وجها لوجه الموسم الماضي في دور المجموعات، وحسم العملاق البافاري مواجهتي الذهاب والإياب لصالحه بنفس النتيجة 3-0 سوءا في أليانز أو كامب نو، ليودع تشافي هرنانديز ولاعبوه البطولة مبكرا للغاية.

لكن الذكرى الأكثر إيلاما كانت في ربع نهائي نسخة 2020/2021 حين أقيم هذا الدور من مباراة واحدة فقط بسبب الجائحة وكانت الهزيمة 2-8 قاسية بشدة على البلوجرانا وتركت جرحا غائرا في معنويات الفريق الكتالوني.

وفي المواجهات الـ3 الأخيرة، حقق البايرن 3 انتصارات أحرز خلالها 14 هدفا إجمالا، في المقابل وصل البرسا لشباك الفريق الألماني في مناسبتين فقط خلال تلك الليلة المريرة في لشبونة.

ليفاندوفسكي على وجه الخصوص هو أكثر من صفع البرسا حين كان يرتدي قميص الفريق الألماني، لكن الأمور مختلفة الآن بعد أن أمن برشلونة جانب اللاعب البولندي بإلباسه قميصه والذي سجل به ليفا 9 أهداف في 6 مباريات منذ بداية الموسم الجاري.

المصدر / وكالات