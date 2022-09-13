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الطقس: أجواء غائمة جزئيا وانخفاض آخر على الحرارة

13 سبتمبر 2022 . الساعة 08:05 بتوقيت القدس
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ميناء غزة (أرشيف)

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق الشمالية خلال ساعات الصباح، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغداً الأربعاء يكون الجو غائما جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وفي ساعات الصباح يحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق الشمالية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الخميس، فيكون الجو غائما جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

بينما الجمعة المقبل يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الطقس

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