وادي يقترب من الإنتقال لنادٍ مصري جديد

غزة / وائل الحلبي:

أصبح المحترف الفلسطيني محمود وادي مهاجم فريق بيراميدز المصري على مشارف خوض تجربة جديدة في الدوري المصري، بعد تلقيه عدة عروض في ظل رغبته بالرحيل عن بيراميدز.

وتلقى وادي العديد من العروض من أندية الدوري المصري الممتاز وكان أبرزها من نادي “فيوتشر” الذي دخل في مفاوضات مكثفة معه في الفترة الماضية، إلى جانب فريقه السابق المصري البورسعيدي الذي أبدى رغبة في استعادته بالإضافة لعرض من الاتحاد السكندري.

وكشفت وسائل إعلامية مصرية قرب توصل “فيوتشر” لاتفاق مع وادي للانتقال إلى صفوفه، حيث أكدت قرب إتمام الصفقة والإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد مصدر مقرب من وادي أنه أبدى ترحيبه في الانتقال إلى “فيوتشر” خاصة بعدما طلب من مسؤولي “بيراميدز” الرحيل عن الفريق في ظل عدم حصوله على فرصة للمشاركة منذ عودته من الإصابة.

وغاب وادي عن المشاركة مع فريقه “بيراميدز” بشكل منتظم منذ مايو الماضي بعد الإصابة التي تعرض لها عقب العودة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، والتي جعلته يغيب لمدة شهرين قبل أن يبدأ بالعودة بشكل تدريجي لقائمة الفريق في الفترة الماضية.