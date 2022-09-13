خدمات البريج يحسم قمة دوري كرة اليد

غزة / مؤمن الكحلوت:

خطف خدمات البريج صدارة ترتيب دوري جوال 2022_2023 لكرة اليد بالمحافظات الجنوبية، عقب تحقيقه فوزا مثيرا (29_27)، على منافسه العنيد نادي الصلاح، ضمن منافسات الجولة السابعة للبطولة، وذلك مساء الإثنين، بصالة سعد صايل غرب مدينة غزة.

قدم الفريقان وجبة دسمة لمحبي لعبة كرة اليد، من خلال أداء قوي منذ انطلاقة المباراة حتى نهايتها، فبادر الصلاح بالتسجيل منذ الدقيقة الأولى وتمكن من تسجيل 3 أهداف متتالية عن طريق إبراهيم صباح هدفين وهدف لشقيقه بلال صباح ، بينما إنتظر البريج الوصول للدقيقة الرابعة لتسجيل أول أهدافه عن طريق مصطفى الشرفا، ثم بدأ البريج يعود تدريجيا وأخذ الافضلية في بعض الدقائق، فتألق يوسف صلاح ومحمد اللحام وحسن الطهراوي بتسجيل 3 أهداف لكل منهما، بينما كان إبراهيم صباح أفضل مسجل للصلاح في هذا الشوط بتسجيله 5 أهداف، لينتهي الشوط بالتعادل 13_13.

وفي الشوط الثاني تواصلت الإثارة، فتألق حراس الفريقين مهند أبو هويشل ومحمود المبحوح للبريج، ووائل الحاج محمد وعدي راضي للصلاح، فظهر البريج بشكل مغاير، وتمكن من التقدم وزيادة الفارق لخمسة أهداف، بينما حاول لاعبو الصلاح الضغط على لاعبي البريج من منتصف الملعب لقطع الكرة بشكل سريع وتسجيل عدة أهداف متتالية لتقليص الفارق، فسجل عبد الله المسلمي 6 أهداف، و6 أهداف أخرى لبلال صباح، لكن تألق لاعبي البريج عبد الله الدعالسة بتسجيله 4 أهداف، و4 أهداف أخرى لمحمود شعلان، و3 أهداف لحسن الطهراوي، مكن البريج من حسم نتيجة الشوط لصالحه 16_14، وبنتيجة إجمالية 29_27.

أفضل مسجل للبريج حسن الطهراوي 7 أهداف، بينما كان بلال صباح وعبد الله المسلمي أفضل مسجلين للصلاح بتسجيل 7 أهداف لكل منهما.

ورفع البريج رصيده للنقطة 15 في صدارة الترتيب، وبات الصلاح ثانيا برصيد 12 نقطة.

قاد اللقاء تحكيميا: مصطفى الحنجوري وعلي أبو طه للساحة، مسجل أحمد بدوان، ميقاتي محمد خير الله، مقيم حكام كمال أبو هولي، لجنة مسابقات بسام النمنم